Bodrum’da çifte bayram

Bir yandan tatilciler bir yandan ise Alman turistler esnafın yüzünü güldürdü.

9 günlük bayram tatili için Bodrum’a akın eden tatilciler esnafın yüzünü güldürürken, bu sabah Bodrum gemi yanaşma iskelesine gelen Malta bayraklı dev gemide çoğunluğu Alman uyruklu 2 bin 173 yolcu ve 782 personel geldi. Gümrük işlemlerinin ardından 265 metre uzunluğundaki kruvaziyerden inen yolcuların bazıları şehir turu yaptı, denize girdi. Kimi turistler Bodrum’un tarihi ve turistik yerlerini gezerken, kimileri de ilçedeki dükkanlardan alışveriş yapmayı tercih etti. Çifte bayram yaşayan esnafın ise yüzü güldü.

Bu sezon 4’üncü seferini yapan kruvaziyerin sezon sonuna kadar 8 sefer daha yapacağı kaydedildi. Akşam saatlerinde Bodrum’dan ayrılacak olan ’Mein Schiff 2’ isimli yolcu gemisinin Mykonos adasına gideceği öğrenildi.