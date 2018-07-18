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18 Temmuz 2018 19:53

Bodrum’da çıkan yangın otele sıçramadan söndürüldü

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk arazide çıkan yangın 5 yıldızlı otele sıçramadan söndürüldü.

Bodrum’da çıkan yangın otele sıçramadan söndürüldü

18 Temmuz 2018 19:53

Sitelerin duvarına kadar yaklaşan alevlere site sakinleri kovalarla su dökerek söndürmeye çalıştı.


Edinilen bilgiye göre, Bitez Mahallesi’nde bulunan otluk arazide henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yerleşim yerlerinin ve 5 yıldızlı otellerin bulunduğu arazide çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar ve turistler büyük panik yaşadı. Rüzgarın etkisiyle site duvarına yanaşan alevlere vatandaşlar bahçe hortumları ile müdahale etti. Bazı vatandaşlar ise alevlere kova kova su dökerek söndürmeye çalıştı. Alevler, 5 yıldızlı otele ve sitelere 5 metre kadar yaklaştı. Yangın söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlarda katıldı.


Panik yaşanan mahalleye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri de sevk edildi. Vatandaşların korku dolu bakışları arasında itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Yangında yaklaşık 2 hektar makilik ve otluk alan küle döndü. Yangın,1 saatin ardından kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları başladı.




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