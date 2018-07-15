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15 Temmuz 2018 17:25

Bodrum’da çıkan yangın tatil sitelerine sıçradı

Bodrum’un Turgutreis Mahallesi Bağla bölgesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı.

Bodrum’da çıkan yangın tatil sitelerine sıçradı

15 Temmuz 2018 17:25

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın tatil siteleri ve yerleşim bölgelerine de sıçradı. Büyük panik yaşayan tatilciler yangına hortumlarla müdahale etmeye başladı.


Turgutreis Mahallesi Bağla mevkiinde otluk ve makilik alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın yerleşim bölgelerine ve tatil sitelerine sıçradı. Yangına, havadan 1 uçak ve 2 helikopter karadan ise Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Orman işçileri müdahale etmeye başladı.



Tatilciler büyük panik yaşadı


Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek ilerleyen yangın bölgede bulunan tatil sitelerine sıçradı. Büyük panik yaşayan tatilciler ise hortumlarla yangına müdahale etmeye başladı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangında şu ana kadar yaklaşık 15 hektarlık alanın kül olduğu öğrenildi.




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