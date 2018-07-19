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19 Temmuz 2018 21:20

Bodrum’da çıkan yangında 40 hektarlık alan kül oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Küdür mevkiinde otluk ve makilik alanda çıkan yangında 40 hektarlık alan küle döndü.

Bodrum’da çıkan yangında 40 hektarlık alan kül oldu

19 Temmuz 2018 21:20

Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarıyla yangın yerleşim bölgelerine yakın bir noktada kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Tatil sitelerine ve yerleşim bölgelerine yakın bir noktada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.


Yangına, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 1 helikopter, 2 amfibik uçak, 5 teknik personel ve 55 söndürme işçisiyle müdahale edildi. Yaklaşık 40 hektarlık mera ve makilik alanın kül olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.




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