Bodrum'da "Çine'de Çini” kursu sergisi

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Çineli kursiyer bayanların hazırladığı “Çine'de Çini Kursu Sergisi ”ne ev sahipliği yapıyor.

Çini ve Seramik Kursu Eğitmeni Derya Şenel ve 30 kursiyer bayan, Çine'deki atölyelerinde yaptıkları seramik ve çini eserlerini Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Sergi hakkında bilgi veren eğitmen Derya Şenel “Sponsorlarımız Kaltun Madencilik ve Çine Belediyesi sayesinde üçüncü senemizdeyiz. Çine'li ev hanımları üç senede çini yapmayı öğrendiler. Sonuçta çininin ham maddesi Çine'de çıkıyor. Bu bizim altıncı sergimiz. Gayet iyi bir çalışma örneği gösteriyoruz. Çalışmalarımızı bize ait atölyemizde yapıyoruz. Hanımlar hiçbir ücret ödemeden gönüllerince üretim yapıp Aydın-Marmaris yolu üzerindeki mağazamızda satış yapıyor, bu şekilde aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar. Bu işe şimdilik kurs olarak devam ediyoruz. Umarım ileriki zamanlarda daha farklı bir boyuta getiririz.” dedi.

Çini ve seramik sanatseverler Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkez'inde 28 Eylül 2018 tarihlerine kadar devam edecek sergiyi 10.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.