Bodrum'da coşkulu Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla Bodrum'da düzenlenen fener alayı, coşku dolu anlara sahne oldu. Binlerce vatandaş, Cumhuriyet'in kuruluşunu Kutsi konseriyle kutladı.

Bodrum Milta Marina'dan başlayan fener alayına, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve eşi Cihan Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve eşi Hülya Kocadon, Bodrum Belediyesi Meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte binlerce vatandaş katıldı. Neyzen Tevfik Caddesi boyunca ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde yürüyen vatandaşlara çevredeki mekanlarda bulunanlar da alkışlarla destek verdi.

Fener alayının ardından Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen Kutsi konseri öncesinde vatandaşlara seslenen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, birlik ve beraberlik mesajları verdiği konuşmasında, “Başta Sayın Kaymakamım ve güzel, aydınlık yüzlü insanlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok değerli milli bayramlarımız vardır ama bu milli bayramlara değer katan en büyük bayramımız ise Cumhuriyet Bayramıdır. Cumhuriyet Bayramı, birey olma bayramıdır. Bu bayram, hak hukuk adalet bayramıdır. Bu bayram, özgürlük bayramıdır. Bu bayram, hepimizin en büyük bayramıdır, en büyük bayramı! Bugün bu meydanda hanımefendiler ve beyefendiler olarak toplanabiliyorsak, eşit olabiliyorsak; bu bayram onun bayramıdır. Bu güzel bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise konuşmasında, "Bugün bu güzel bayram gecesinde mutluyuz, coşkuluyuz, gururluyuz. Dün başlayan bayram programımız, bugün fener alayımızda, güzel bir ortamla devam etti. Bu vesileyle tekrar Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Sevgili Bodrumlar. Milletimizin küllerinden yeniden doğduğu günden bugüne, gerçekten büyük işler başardığımız Cumhuriyetimiz 95. yaşında. Demokratik, laik çağdaş, sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin sayesinde dünden bugüne artık dünyanın sayılı ilk on devleti arasına girme iddiasındayız. Elbette sıkıntılarımız olacaktır aşarız, elbette sorunlarımız olacaktır çözeriz ve elbette bu cennet vatanda bizi bölmeye, parçalamaya çalışan iç ve dış düşmanlarımız, vatan hainleri olacaktır, ezer geçeriz. Atatürk'ün yolunda geleceğe umutla gideriz. Bu duygu ve düşüncelerle bayramınızı tekrar en içten duygularla kutluyorum, her şey gönlünüzce olsun” diye konuştu.

Bodrumlular, Kutsi konseriyle birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı gece boyunca coşkuyla kutladılar.