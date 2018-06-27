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27 Haziran 2018 21:32

Bodrum’da denize giren turistler şok oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize giren turistler ölü yunus balığıyla karşılaştı.

Bodrum’da denize giren turistler şok oldu

27 Haziran 2018 21:32

Denizde neye uğradıklarını şaşıran tatilciler 100 kilo ağırlığındaki yunus balığını güçlükle denizden çıkardı.


Ortakent-Yahşi sahilinde denize giren turistler kıyıya 100 metre mesafede ölü bir yunus balığıyla karşılaştı. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran tatilciler 100 kilo ağırlığındaki yunus balığını kıyıya çıkardı. Ölü yunus balığının karın ve kuyruk bölgesinde derin kesikler olduğu görüldü.


Yunus balığını denizden çıkaran tatilciler balığın vücudunda kurşun izi olduğunu iddia etti.


Yetkililer tarafından sahilde yapılan incelemelerin ardından belediye ekipleri yunus balığını araca yükleyerek gömüleceği yere götürdü.




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