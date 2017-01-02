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02 Ocak 2017 17:13

Bodrum’da Deve Güreşleri Yoğun İlgi Gördü

Bodrum’da Deve Güreşleri Yoğun İlgi Gördü

02 Ocak 2017 17:13

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Deve Güreşi Festivali’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. ‘Birlik-Beraberlik’ teması ile gerçekleştirilen güreşlerde Konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Arkadaşlar korkmayın. İnanmaya devam, mücadeleye devam. Bu birlik-beraberlik, bu hoşgörü, bu sevgi sizde olduğu müddetçe bu vatan bölünmez" diye konuştu.
Bodrum’da düzenlenen festivalde, İstanbul’da yaşanan hain saldırı nedeniyle davul zurna çalınmasına izin verilmedi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan etkinlikte ayrıca terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için, şehitler için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için ve ebediyete intikal etmiş devlet büyüklerimiz için dualar okundu.
Bodrum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bodrum Deve Güreşi Festivali’ne; Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesindeki Aydın, Muğla, Denizli, Çanakkale, Antalya, Balıkesir ve İzmir gibi illerden 130 deve katıldı. Bodrum Belediye Başkanlığı kupası için güreşen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un devesi “Goca Bodrumlu”, Ezine’den Nuri Demir’in “Demir Aslan” adlı devesiyle mücadele etti. Güreş berabere sonuçlandı. Güreş sonunda ise Başkan Kocadon, kupayı Nuri Demir’e verdi.
“Korkmayın! İnanmaya devam, mücadeleye devam...”
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, güreşe katılan deve sahiplerine ve güreşleri yakından takip edip ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında; “İsteriz ki; güzel ülkemiz yeni bir güne sevgiyle birlikle beraberlikle kardeşlikle uyansın ama bu günlerde maalesef güzel ülkemin üzerinde kara bulutlar geziyor arkadaşlar ama korkmayın! İnanmaya devam, mücadeleye devam. Bu birlik-beraberlik, bu hoşgörü, bu sevgi sizde olduğu müddetçe bu vatan bölünmez. Askerimize, polisimize, halkımıza kurşun sıkan elleri lanetliyoruz ama böyle bir günde de, birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacımız var. İşte bugün, bu arenada, bu birlik-beraberliği sergileyen Anadolu halkına, Bodrum halkına, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesinin birçok yerinden gelmiş vatandaşıma sevgi ve saygılarımı sunuyor, iyi seyirler diliyorum. Allah’a emanet olun” ifadelerine yer verdi.
Bodrum Kızılağaç Deve Güreşi Arenası’nda gerçekleştirilen Bodrum Deve Güreşi Festivali’ne Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon başta olmak üzere Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Taner Uslu, İsmail Altındağ, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı, Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri, deve sahipleri ve Türkiye’nin dört bir yanından deve güreşlerine ilgi duyan binlerce vatandaş katıldı.



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