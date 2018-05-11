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11 Mayıs 2018 13:02

Bodrum’da Dünya Engelliler Haftası

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum’da bulunan resmi ve özel engelliler okulları tarafından hazırlanan program sabah saatlerinde garaj altından belediye meydanına yürüyüş ile başladı.

Bodrum’da Dünya Engelliler Haftası

11 Mayıs 2018 13:02

Yürüyüş esnasında yerli ve yabancı turistler korteje alkışlarla destek vererek bol bol fotoğraf çektiler.


Kortej yürüyüşüne, engelli bireylerin yanı sıra aileleri, öğrenciler, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen ve bazı Yönetim kurulu üyeleri, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen ile bazı yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.


Belediye Meydanında düzenlenen çelenk sunumu programına, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ve İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması ile devam etti.


Kutlamalara Barış Meydanında devam edildi. Çeşitli okulların hazırladığı gösteriler vatandaşlardan alkış aldı.




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