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17 Nisan 2017 00:21

Bodrum’da evet coşkusu

Referandumun "Evet" ile sonuçlanmasının ardından Muğla’nın Bodrum ilçesinde yüzlerce vatandaş araçlarla şehir turu atarak kutlama yaptı.

Bodrum’da evet coşkusu

17 Nisan 2017 00:21


Bodrum’da 119 bin 943 seçmenden, 103 bin 457 kişi oy kullandı. 102 bin 332 geçerli oy sayılırken bin 124 oy ise geçersiz sayıldı. 318 sandıkta 2 bin 900 kişi ise görev yaptı. Ülke genelinde Evet oyunun çıkmasının ardından Bodrum’da bulunan Ak partililer araç konvoylarıyla şehir turu attı. Yeni Anayasa değişikliğini öngören halk oylamasının sonuçlarının "Evet" yönünde çıkması ile Bodrum’da ki Ak Partililer ellerinde bayraklarla sokağa çıktı. Ak Parti önünde toplanan yüzlerce vatandaş referandum sonucunu kutladı. Araç konvoyları ile kutlamaya katılan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafları ile seçim sonucunu saatlerce kutladı. Vatandaşlar sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atarken, araç konvoyları gece geç saatlere kadar sürdü.




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