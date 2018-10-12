İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum'da fırın ve kantinlere zabıta denetimi

Toplum sağlığının korunması amacıyla Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli periyotlarda yapılan gıda denetimleri kapsamında, yarımada genelindeki fırın, unlu mamuller ve okul kantinleri denetlendi.


Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı 4. Bölge Ekipleri, denetim planına göre 2018 yılı Ekim ayında Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Dirmil ve Geriş mahallelerinde yer alan fırın ve unlu mamullerden oluşan 14 işyerini denetledi. Denetimlerde bazı işletmelere eksiklerinden dolayı ikaz tutanağı tuttu.


4. Bölge. Zabıta Ekipleri ayrıca yine aynı mahalle ve bölgelerde yer alan okul kantinlerini de denetimden geçirdi. Yapılan çalışmada 9 kantin denetlenerek tespit edilen eksiklerden dolayı tutanak tutularak süre verildi.


Bodrum Belediyesi olarak gıda denetimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, ekiplerin denetim planına göre görevlerini aksatmadan sürdürdüklerini söyledi. Toplumsal sağlığın korunması ve özellikle öğrencilerin okullarda hijyenik koşullarda ve sağlıklı gıdalarla beslenebilmelerini sağlayabilmek için bu denetimlere aralıksız devam edileceğini de sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.