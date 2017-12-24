Bodrum’da fırtına kabusu

Şiddetli fırtına nedeniyle Torba Mahallesi’nde bulunan dev reklam panosu da karayolu kenarına devrildi.

Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mahallelerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Gündoğan Sahili açıklarında demirli duran yaklaşık 15 metre uzunluğundaki "Argonot" isimli tekne, bağlı bulunduğu yerden sürüklendi. Tekne, fırtına ve yoğun dalgalarla kıyıya kadar ulaşarak devrildi. Aynı bölgede limanda bağlı bulunan bir sürat teknesi de olumsuz hava koşulları nedeniyle su alarak yarıya kadar battı. Tekne sahipleri botu kurtarabilmek için çalışma yaptı.

Torba Mahallesi karayolu kenarında bulunan dev reklam panosu da şiddeti fırtına nedeniyle devrildi. Tabelanın devrildiği sırada çevrede kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. Fırtına nedeniyle, Yalıkavak ve Turgutreis Mahallelerinde liman dışında olan balıkçı tekneleri de karaya sürüklendi. Fırtınanın şiddetini arttırdığı saatlerde oluşan dev dalgalar nedeniyle kuru yük gemileri de koylara sığındı.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre Bodrum’da bu yılın en soğuk gününün yaşandığı ve fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.