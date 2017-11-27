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27 Kasım 2017 17:44

Bodrum’da fırtına ve yağış

Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde başlayan fırtına ve yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Bodrum’da fırtına ve yağış

27 Kasım 2017 17:44


Öğle saatlerinde başlayan fırtına ve yağış sahil kenarlarında bulunan restoran ve kafeleri etkiledi. Saatteki hızının zaman zaman 50 kilometre ulaştığı fırtına nedeniyle birçok işletme masa ve sandalyelerini içeriye almak zorunda kaldı. Ufak çaplı su baskılarının olduğu bazı işletmeler ise dükkanlarının çevresinde önlem almaya başladı. 2 haftadır sıcak havanın etkili olduğu Bodrum’da fırtına ve yağış nedeniyle hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent ve birçok sahil kenarında dalgaların boyu metrelerce yükseldi. Bodrum İtfaiye Amirliği yetkililerinden alınan bilgiye göre vatandaşlardan şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediği öğrenildi.


Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise Muğla ve çevresinde şiddetli yağış beklendiğini açıklayarak, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu gibi olumsuz durumlara karşı tedbir alması konusunda uyardı.




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