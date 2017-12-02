Bodrum’da fuhuş operasyonu

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir aydır takip ettikleri hayat kadınlarına yönelik Gümbet Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir apart otele operasyon yaptı. Operasyonda 3’ü Kırgızistan, 2’si Kazakistan ve biri Türkmenistan uyruklu olmak üzere 6 hayat kadını yakalandı. Fuhuşa aracılık ettikleri ve hayat kadınlarını taşıdıkları iddiasıyla 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp Muğla Göç İdaresi’ne yollanan kadınların İstanbul üzerinden ülkelerine gönderileceği bildirildi. Gözaltına alınan 1’i kadın 3 kişi ise fuhuşa aracılık etmek suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapması için Türkiye’ye yollayan yurtdışındaki bir kadın hakkında da İnterpol üzerinden yakalama kararı çıkartılacağı öğrenildi.