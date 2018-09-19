Bodrum'da Gaziler Günü etkinlikleri

MUĞLA (İHA) – 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Bodrum'da bir dizi program düzenlendi.

Programın Bodrum Belediye Meydanında gerçekleşen ilk bölümüne; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Taner Uslu, Bodrum Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli, Bodrum Cumhuriyet Savcısı Bülent Dinçel, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü ve dernek üyeleri ile siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Atatürk Heykeli önünde çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü'nün günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla sona erdi.

Törenin ardından Bodrum Belediye Başkanlığını ziyaret eden Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü ve dernek üyelerini Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Taner Uslu karşıladı.

Ziyaret boyunca gaziler ile sohbet eden Başkan Vekili Taner Uslu, “Geçmişimizi bilmezsek geleceğimize yürüyemeyiz, biz onun bilincindeyiz. Bizler bugün buralarda konuşabiliyorsak bu sizlerin sayesindedir. Sizler de bilirsiniz ki bizim tarihimizde, inançlarımızda şehitlik nur, gazilik onurdur. Biz bu bilinçle gideriz, yol yürürüz. Sizlerin de dediği gibi Başkanımız Mehmet Kocadon gazilerimize elinden ne geliyorsa yapıyor, Bodrum Belediyesi olarak yapmaya da devam edeceğiz. Geleceğimize sağlam adımlarla yol yürüyebilmek için geçmişimizi unutmayız. O nedenle başta da dediğim gibi, biz buralarda sizlere 'Hoş geldiniz' diyebiliyor, bu konuşmayı yapabiliyorsak bunlar sizlerin sayesindedir. Sizin nezdinizde bütün gazilerimizi saygıyla anıyorum. Ebediyete intikal etmiş olan şehitlerimizi de rahmetle anıyorum, ruhları şad olsun. Sizlerin de gaziler gününüz kutlu olsun” dedi.

Bodrum Belediyesi yetkililerine misafirperverlikleri için teşekkür dileklerini ileten Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü ise, “Her zaman için Bodrum Belediye Başkanlığına derneğimize katkılarından dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Parkelerimizi yaptırdınız ve boyalarımızı tamamlattınız, lokalimiz temizlendi. Güzel bir şey olacak, gazilerimize yakışan bir bina olacak. Tekrar sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Bodrumlu gaziler ve protokol üyeleri daha sonra Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından Trafo Bodrum'da düzenlenen yemeğe katıldı.