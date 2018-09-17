Bodrum'da göçmen teknesi battı: 2 ölü, 1 kayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 16 göçmenin sağ kurtarıldığı kazada, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Bodrum'un Ortakent sahilinden denize açılan ve içerisinde 19 kaçak göçmenin olduğu belirlenen tekne, bir süre seyrettikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü battı. Yardım talebi üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye ulaştıklarında denizden insan sesleri geldiğini fark etti. Ekipler 8'i çocuk 15'i Irak ve 1'i Suriye uyruklu 16 kaçak göçmeni denizden 16 kaçağı sağ olarak kurtardı.

Bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları kapsamında 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkarılan cesetler, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede kayıp olduğu bildirilen 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.