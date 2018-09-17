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Bodrum'da göçmen teknesi battı: 2 ölü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; Bodrum'un Ortakent sahilinden denize açılan ve içerisinde 15'e yakın kaçak göçmenin olduğu iddia edilen tekne, bir süre seyrettikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü battı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla göçmenin Sahil Güvenlik tarafından sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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