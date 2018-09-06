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06 Eylül 2018 13:50

Bodrum’da göçmen teknesi battı

Bodrum’da içerisinde 13 kaçak göçmenin olduğu tekne battı.

Bodrum’da göçmen teknesi battı

06 Eylül 2018 13:50

Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan kaçaklardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Yasadışı yollarla Bodrum’dan Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmeye çalışan 12’si Filistin, 1’i Suriye uyruklu 13 kaçağın bulunduğu 5 metrelik fiber tekne Ortakent-Yahşi Mahallesi açıklarında battı. Durumu ihbar alan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye intikal etti.


Can pazarının yaşandığı olayda ekipler, deniz üzerindeki göçmenleri kurtararak bota aldı. Durumları ağır olan Filistin uyruklu baba ile 5 yaşındaki çocuğu, suni teneffüs yapılarak hayata döndürüldü. Karaya çıkartılan kaçaklardan baba Milas Devlet Hastanesi’ne, çocuk ise Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Babanın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.


Karaya çıkartılan diğer kaçakların işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi’ne gönderilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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