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16 Ağustos 2018 08:09

Bodrum’da “Günbatımı” sergisi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde açılan “Gün Batımı” karma sergi yoğun ligi gördü.

Bodrum’da “Günbatımı” sergisi

16 Ağustos 2018 08:09


Yalıkavak mahallesinde bulunan Sveyka Restoran da açılan “Gün batımı” adlı karma sergi yoğun ilgi gördü. Heyklerde, cam altı sanatından oluşan karma sergide 10 sanatçı eserlerini sergiledi. Akşam saat 19:00’da açılan ve 21:30 kadar süren sergi 25 Ağustos’a kadar sürecek. Galeri Selvi’nin sahibi Selvin Cuhruk Gafuroğlu tarafından açılan sergiye Malik Bulut, Uğural Gafuroğlu, Cemil Güç, Ali Raşit Karakılıç, Serdar Kaynak, Bihrat Mavitan, Zeynep Torun, Pembe Tüzüner, Ozan Ünal ve Oğuz Yeşilay’ın eserleri sergilendi.


Cam Altı sanatını Sergileyen Uğural Gafuroğlu, Cam Altı resimlerini sergilediğini söyleyerek “Çok eski dönemlere dayanan Cam Altı Resimleri sergiliyorum” ifadelerini kullandı.


Sergiyi açan Selvin Cuhruk Gafuroğlu burada bulunan eserlerin çok değerli usta sanatçıların yaptığını ifade ederek “Cam altı sanatı ve heykellerle oluşturduğumuz bir sergi. Mekanı görünce hemen bir karma sergi düzenlemek istedim. 9 heykel tıraş ve bir cam altı eserlerinden oluşan bir sergi açtık. Sanatçılarımızda çok çabuk hareket etmesiyle böyle güzel bir sergi ortaya çıktı” dedi.




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