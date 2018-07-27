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27 Temmuz 2018 22:23

Bodrum’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Bodrum’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

27 Temmuz 2018 22:23


Kaza, akşam saatlerinde Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi’nde yaşandı. Bodrum’dan Torba’ya giden İskender Gürün idaresindeki 48 ADG 09 plakalı cip, iddiaya göre şerit ihlali yapınca karşı şeritten gelen Leyla Gökçek idaresindeki 06 KB 615 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen ve LPG tankı ile koltukları fırlayan aracın sürücüsü Leyla Gökçek, kaza mahallinde yaşamını yitirdi. Otomobilde yolcu olarak bulunan henüz ismi öğrenilmeyen bir kadın ve Gülbahar Deniz ile diğer otomobilin sürücüsü İskender Gürün ise yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan ismi henüz öğrenilemeyen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Leyla Gökçek’in cenazesi ise polis ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde sinir krizleri geçiren Gökçek’in yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.


Kaza sonrası Rıza Anter Caddesi trafiğe kapatıldı. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan vatandaşlardan Kadir Şığva, “Ofiste oturuyordum. Büyük bir gürültü duydum. Dışarı çıktığımda iki aracın çarpıştığını gördüm. Hemen yardıma koştuk. Kadınlardan birisi yaşamını yitirmişti. Arka koltukta sıkışan bir kadın vardı. Çıkaramadık, itfaiyeyi bekledik. Yanındaki kadını çıkardık ve diğer arabadaki şoförü çıkardık” dedi.


Bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına araçların hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpışma anları yansıdı.




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