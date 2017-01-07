Bodrum’da inşaat alanında göçük meydana geldi

Bodrum’da bir inşaat alanında meydana gelen göçük iş makinesini kullanılamaz hale getirirken, operatör saniyelerle kurtuldu.

Gümbet Osman Nuri Bilgin Caddesi üzerinde devam eden bir inşaat alanında bugün sabah saatlerinde göçük meydana geldi. İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve bölgenin toprak yapısı nedeniyle dev bir kütle bir anda inşaatta çalışan iş makinesinin üzerine çöktü. İş makinesi operatörünün göçük olan kısımdan son anda döndüğü ve dev kayaların üzerine düşmesinden son anda kurtulduğu öğrenildi.

Göçük sonrası inşaat alanındaki çalışma durdurulurken, yeni olduğu öğrenilen iş makinesi toprak altında kaldı.