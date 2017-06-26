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26 Haziran 2017 07:36

Bodrum’da İrem Derici izdihamı

Bayramın birinci günü Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahne alan ünlü sanatçı İrem Derici izdihama neden oldu.

Bodrum’da İrem Derici izdihamı

26 Haziran 2017 07:36

Saatler öncesinde mekanın kapısına gelen Derici hayranları uzun kuyruklar oluşturdu.


Gümbet barlar sokağında bulunan Ampersand kulüpte sahne alan ünlü sanatçı İrem Derici yerli ve yabancı turistleri coşturdu. Eski ve yeni albümünde şarkılar seslendiren Derici hayranlarıyla bayramlaşmaya ihmal etmedi. Esprili tavırları ve yaptığı dans şovlarıyla göz dolduran ünlü sanatçıyı izlemeye gelen hayranları unutulmaz bir gece yaşadı.


Hayranına aşkın tarifini sordu


Program boyunca mekanı dolduran tatilcilerle sık sık sohbet eden Derici, bir hayranını sahneye çağırarak aşkın tarifi nedir diye sordu. Hayranından "sadakat" cevabını alan ünlü sanatçı doğru cevap aldığını söyledi. Bir süre hayranıyla sahnede sohbet eden İrem Derici gece boyunca aşk şarkılarına da geniş yer vermesi dikkatlerden kaçmadı.


İzdiham yaşandı


Saatler öncesinden İrem Derici dinlemeye gelen tatilciler mekanın kapısında uzun kuyruklara oluşturdu. Ampersand kulübü tıklım tıklım dolduran Derici hayranları sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Derici sahneye çıkmadan saatler önce kulüp kapı kapattı. Bin kişilik mekana bin 500 kişi gelince eğlence mekanında izdiham oluştu. Bazı hayranları ise içeri giremediği için kulüp önünde İrem Derici’nin şarkılarını dinlemek zorunda kaldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Derici yaz boyunca Bodrum’da olacağını söyledi.




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