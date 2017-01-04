Bodrum’da jandarmadan duyarlı davranış

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı er ve rütbeli personel Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Marmaris Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından alınan kan bağışına Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı da destek verdi. Komutanlığa bağlı erler ve rütbeli personel bugün sabah saatlerinden itibaren komutanlık içinde kan bağışı yaptı. Kan bağışı yapan Uzman Jandarma Taner Ceylan, kan bağışının hayat kurtardığını kaydederek kan bağışı kampanyasına destek vermekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Kan veren Uzman Jandarma Fatih Özkan da düzenli olarak kan verdiğini aktardı.

Konu hakkında bilgi veren Marmaris Kızılay Kan Bağışı Merkezi’nden Dr. Ömer Çiçek, kan bağışına Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’nın gösterdiği ilgiye teşekkür ederek şunları söyledi: “Biz Marmaris Kızılay Kan Bağışı Merkezi olarak Muğla ilindeki hastanelerin kan ihtiyacını karşılamak üzere Muğla’nın değişik yerlerinde çalışıyoruz. Dün Bodrum Belediye Meydanı’ndaydık, bugün de Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığındayız. Bu bizim periyodik olarak yaptığımız bir çalışma. Bu milli ve insani bir görev. Bu konuda basının da desteği bizim için çok önemli” dedi.