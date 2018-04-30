Bodrum’da kaçak göçmen operasyou

Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri Kargı Adası güney batısında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan ahşap bir tekne tespit etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan tekne içerisindeki 17 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere ait ahşap tekne Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenerek Bodrum Limanına getirildi.

Kimlik tespiti yapılan ve sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edileceği bildirildi.