Bodrum’da kaçak göçmenlere şok baskın

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kaçak göçmen avına çıktı. İlçede çoğalan mültecileri yakalamak için çalışma başlatan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece Bodrum merkez ve Gümbet mahallelerinde şok baskın düzenledi. Otelleri, apartlar ve pansiyonları didik didik arayan ekipler tesislerin depolarına kadar baktı. Yasadışı geçişleri engellemek için yapılan şok baskınlarda Suriye, Afganistan, Filistin ve Irak uyruklu 17 mülteci kıskıvrak yakalandı.

Kaçış hazırlığında oldukları tespit edilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu mülteciler ekipler tarafından yakalanarak Yabancılar Şubesine teslim edildi. Suriye uyruklu mültecilerin Türkiye’de yaşadıkları şehre gönderildiği, farklı ülkelerden olan kaçakların ise sınır dışı edileceği bildirildi.