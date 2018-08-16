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16 Ağustos 2018 14:49

Bodrum’da kaçak göçmenlere şok baskın

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla yurtdışına kaçmak isteyen kaçak göçmenleri yakalamak için polis ekipleri otellere, apartlara ve pansiyonlara şok baskın yaptı.

Bodrum’da kaçak göçmenlere şok baskın

16 Ağustos 2018 14:49


Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kaçak göçmen avına çıktı. İlçede çoğalan mültecileri yakalamak için çalışma başlatan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece Bodrum merkez ve Gümbet mahallelerinde şok baskın düzenledi. Otelleri, apartlar ve pansiyonları didik didik arayan ekipler tesislerin depolarına kadar baktı. Yasadışı geçişleri engellemek için yapılan şok baskınlarda Suriye, Afganistan, Filistin ve Irak uyruklu 17 mülteci kıskıvrak yakalandı.


Kaçış hazırlığında oldukları tespit edilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu mülteciler ekipler tarafından yakalanarak Yabancılar Şubesine teslim edildi. Suriye uyruklu mültecilerin Türkiye’de yaşadıkları şehre gönderildiği, farklı ülkelerden olan kaçakların ise sınır dışı edileceği bildirildi.




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