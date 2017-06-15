Bodrum’da kar şerbetine yoğun ilgi

Teravih namazı öncesi dağıtılan kar şerbetine vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

“Doğadan gelen serinlik” sloganıyla Ramazan Ayı’nda geleneksel olarak düzenlenen “Kar Şerbeti” etkinliği, hayırsever vatandaşların katkılarıyla Ortakent Merkez Camisinde yapıldı. Fethiye’nin Seydikemer İlçesindeki 2 bin 500 metre yükseklikte yer alan Erendağ’dan temin edilerek getirilen ve üzerine üzüm pekmezi ile karadut şerbeti dökülerek hazırlanan kar şerbeti, sıcak yaz akşamında vatandaşların içini serinletti.

Her yıl geleneksel olarak “Kar Şerbeti” etkinliği yaptıklarını belirten Ortakent Merkez Cami İmamı Hasan Sönmez; “Mübarek Ramazan Ayının gelmesiyle birlikte camimizde çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Ramazan ayının bereketi ve rahmeti ile camilerimiz nurlanıyor, şenleniyor. Sıcak Ramazan ayı boyunca oruç tutarak ciğerleri yanan kardeşlerimizin susuzluğunu bir nebzede olsa gidermek amacıyla kar şerbeti ikramı yaptık. Bu hizmette emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.” dedi.