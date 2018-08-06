Kaza, Yalıkavak-Gündoğan yolunda yaşandı. Yalıkavak’tan Gündoğan istikametine seyreden forklift, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü yıkarak karşı şeride geçti. O esnada karşı istikametten gelen hafif ticari araç, forklifte çarpıp şarampole girdi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Kenan Korkut ve araçta bulunan Engin Bayzit ile forklift sürücüsü Serhat Eskin yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bacağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan forklift sürücüsü Eskin, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesinden özel bir hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından Gündoğan-Yalıkavak yolunun tek şeridinde trafik akışı durdu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.