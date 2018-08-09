Bodrum’da kayıplara karışan kadın 23 gün sonra İstanbul’da bulundu

Bodrum’un Çarşı Mahallesi’nde yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu bildirilen Ayfer Can (42), 15 Temmuz’da oğlu evde uyuduğu sırada evden çıktı ve bir daha da geri dönmedi. Uyandığında annesinin evde olmadığını fark eden oğlu, durumu hemen emniyet güçlerine haber verdi. Emniyet güçleri ve AKUT Bodrum ekibi de Ayfer Can için Kumbahçe Mahallesi, Manastır bölgesindeki ormanlık alanda arama çalışmaları yaptı. Can’ın fotoğraflarının bulunduğu afişler de Bodrum’un dört bir yanına asıldı.

O günden beri kendisinden haber alınamayan Ayfer Can’ın 2 gün önce İstanbul’da bulunduğu öğrenildi. Annesinin bulunduğu haberini alan oğlu da İstanbul’a gitti. Yaklaşık 3 haftadır evi dışında yaşayan Can’ın oldukça kilo verdiği ve psikolojik olarak da yıpranmış olduğu öğrenildi. Ayfer Can’ın hem bedensel hem de psikolojik sorunları için tedavi altına alındığı bildirildi.