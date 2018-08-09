Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 08:33

Bodrum’da kayıplara karışan kadın 23 gün sonra İstanbul’da bulundu

15 Temmuz’da oğlu uyurken Bodrum’daki evinden ayrılan ve kendisinden o günden sonra haber alınamayan kayıp kadın İstanbul’da bulundu.

Bodrum’da kayıplara karışan kadın 23 gün sonra İstanbul’da bulundu

09 Ağustos 2018 08:33


Bodrum’un Çarşı Mahallesi’nde yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu bildirilen Ayfer Can (42), 15 Temmuz’da oğlu evde uyuduğu sırada evden çıktı ve bir daha da geri dönmedi. Uyandığında annesinin evde olmadığını fark eden oğlu, durumu hemen emniyet güçlerine haber verdi. Emniyet güçleri ve AKUT Bodrum ekibi de Ayfer Can için Kumbahçe Mahallesi, Manastır bölgesindeki ormanlık alanda arama çalışmaları yaptı. Can’ın fotoğraflarının bulunduğu afişler de Bodrum’un dört bir yanına asıldı.


O günden beri kendisinden haber alınamayan Ayfer Can’ın 2 gün önce İstanbul’da bulunduğu öğrenildi. Annesinin bulunduğu haberini alan oğlu da İstanbul’a gitti. Yaklaşık 3 haftadır evi dışında yaşayan Can’ın oldukça kilo verdiği ve psikolojik olarak da yıpranmış olduğu öğrenildi. Ayfer Can’ın hem bedensel hem de psikolojik sorunları için tedavi altına alındığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç