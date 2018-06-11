Bodrum’da kilometrelerce kuyruk oluştu, trafik durdu

İlçe girişinde killenen trafik nedeniyle araçlar 4 km’lik yolu 45 dakikada geçebildi. Trafik yoğunluğunun Arefe gününe kara süreceği öğrenildi.

Ramazan bayramını Bodrum’da geçirmek isteyen tatilciler ilçeye akın etmeye başladı. 2 gündür yoğun trafiğin görüldüğü ilçede bugün ise trafik durma noktasına geldi. Kilometrelerce trafik kuyrugunda kalan vatandaşlar 4 kilometrelik yolu 45 dakikada geldiklerini ifade etti. İlçe girişinde başlayan trafik kuyruğu yaklaşık 10 kilometreye kadar ulaştı. Trafiğin bir ucunun Bodrum girişinde diğer ucunun ise Ortakent kavşağında olduğu görüldü. Trafik yoğunluğundan dolayı ambulanslarda uzun kuyruklardan geçmekte zorlandı.

İstanbul, İzmir, Ankara ve yurdun birçok kesiminden gelen binlerce yerli turist trafik çilesi yaşadı.