Bodrum’da korkutan yangın

Bir anda büyüyen alevlere hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Ortakent Mahallesi’nde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler zeytin ağaçlarına sıçradı. Engebeli bir arazide çıkan yangına itfaiye ekipleri güçlükle müdahale etti. Ekipler yangının büyümemesi için büyük çaba gösterdi. Rüzgarın ters dönmesi itfaiyecilerin işini kolaylaştırdı. Engebeli araziye yürüyerek yangın hortumlarıyla giden ekipler alevlerin çevresinde çember oluşturarak başka bir bölgeye sıçramasını engelledi. Hızlı bir şekilde müdahale edilen yangın yaklaşık 1 saat içerisinde söndürüldü.