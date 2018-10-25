İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum'da makilik yangını

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Küdür mevkii paşa limanı yakınlarında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum grup amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme çalışmasına 10 itfaiye aracı, 2 arazöz ve 25 itfaiye eri katıldı. 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri olumsuz bir duruma karşı bölgede hazır beklerken, yangın bölgesine giden yollar trafiğe kapatıldı. Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri de yangına müdahale eden itfaiye erlerine yarım etti. Yangında yaklaşık 5 hektarlık alanın kül olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.