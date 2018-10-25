Bodrum'da makilik yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Küdür mevkii paşa limanı yakınlarında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum grup amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme çalışmasına 10 itfaiye aracı, 2 arazöz ve 25 itfaiye eri katıldı. 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri olumsuz bir duruma karşı bölgede hazır beklerken, yangın bölgesine giden yollar trafiğe kapatıldı. Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri de yangına müdahale eden itfaiye erlerine yarım etti. Yangında yaklaşık 5 hektarlık alanın kül olduğu öğrenildi.