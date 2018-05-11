Bodrum’da mavi bayrak eğitimi

Marina Mavi Bayrak Sorumluları Eğitimi ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı başladı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TURÇEV) öncülüğünde Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen Marina Mavi Bayrak Sorumluları Eğitimi ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı, 10 - 11 Mayıs tarihleri arasında Bodrum İsis Otel’de düzenleniyor.

Marinalarda mavi bayrak kriterlerinin uygulanmasına yönelik sunumların ve bilgilendirmelerin yer aldığı eğitim semineri ve çalıştaya Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Taner Uslu, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Ekipmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Deniz Turizmi Dairesi Şube Müdürü Cahit İşcen, TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel ile marina ve mavi bayrak sorumluları katıldı.

Çalıştayın açılışını yapan TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Ekipmen, “Vakfımız bir ulusal sorumlu kuruluş olarak uluslararası alanda Mavi Bayrak Ödüllü plaj ve marinalarımızın standardının diğer ülkelerden daha yüksek olmasına özen göstermektedir. Bu hedefe marinalarla yakın ilişki içerisinde ve sürekli yenilenen eğitim programları ile ulaşacağına inanmaktadır. Marina Mavi Bayrak temsilcilerinin güncel bilgilere sahip olmalarının, kritik konularda uzmanlar aracılığı ile bilgi edinmelerinin sağlanması, örnek uygulamalar ve deneyimlerden faydalanılması ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması amacıyla ulusal düzeyde iki yılda bir eğitim semineri düzenlenmektedir” bilgisini verdi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ise Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, “Bodrum Belediyesi olarak 8 adet halk plajını işletiyoruz ve ülke geneline baktığımızda belediyenin kendi başına işlettiği halk plajı sayısında rekor yine bizde. Bu plajlarımızın hepsi de mavi bayraklı. Birçok belediye mavi bayraklı plajları işletmelere veriyor. Biz ise Bodrum’da halkımızın en iyi şekilde yararlanabilmeleri için kendimiz işletmeyi daha uygun buluyoruz. Her yıl mavi bayrak kriterlerini yerine getirebilmek, mavi bayraklarımızı kaybetmemek, dahası koruyarak sayısını artırabilmek amacıyla Bodrum Belediyesi olarak birçok önlem alıyoruz. Bu önlemlerin arasında sosyal sorumluluk projeleri de bulunuyor. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Denize en çok Mavi yakışır sloganıyla yaklaşık üç ay süreyi kapsayan, her yaz sezonu öncesinde başlattığımız Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Çalışmalarını özenle sürdürüyoruz. Amacımız elbette denizlerimizi temizlemenin yanı sıra çevreyi koruma bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak; çocuklarımıza gençlerimize bu bilinci aşılamak. Bu nedenle bağcı hikayesine göre bizim asıl amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Kolay yolu seçip çevreyi kirletenlerle ancak bu şekilde mücadele edebiliriz. Denizlerimizi, çevremizi ne kadar temiz tutarsak geleceğe de o kadar yaşanabilir bir çevre ve eşsiz güzellikte bir doğa ile bütünleşen güzel bir ülke ile farkındalık sahibi nesiller bırakırız” dedi.

Mavi Bayrak Ödüllü 22 marinayı temsilen kayıt yaptıran Mavi Bayrak temsilcilerine iki gün sürecek eğitimin sonunda sertifika verilecek.