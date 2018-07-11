4 kişi bugün adliyeye sevk edilirken, 1 kişinin gözaltı süresinin devam ettiği öğrenildi.
8 Temmuz günü Resmi Gazete’de yayımlanan 701 sayılı KHK ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle 5 polis memuru görevinden ihraç edildi. 5 polis memuru, Pazar günü Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si kadın 4’ü emniyetteki işlemleri tamamlanarak bugün sabah saatlerinde Bodrum Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.S., Y.S., S.K. ve M.A.A.’nın cumhuriyet savcısındaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Gözaltındaki diğer şüphelinin de önümüzdeki günlerde adliyeye çıkacağı bildirildi.