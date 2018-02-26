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26 Şubat 2018 17:42

Bodrum’da muhtarın evine ve arabasına silahlı saldırı

Bodrum’un Pınarlıbelen Mahallesi Muhtarı Mehmet Kahraman’ın evi ve aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunladı.

Bodrum’da muhtarın evine ve arabasına silahlı saldırı

26 Şubat 2018 17:42


Edinilen bilgiye göre, Pınarlıbelen Muhtarı Mehmet Kahraman, ailesi ile evde oturduğu sırada birkaç el silah sesi duyması üzerinde aşağı inip hayvan çiftliğine baktı. Bir müddet sonra kızı ve babası da Kahraman’ın arkasından gelip silah sesini araştırdı. Sabah Mehmet Kahraman’ın eşi hayvanlarla ilgilenmek için kalktığında evlerinin önünde park hainde duran arabalarına 4, eve ise 3 kurşunun isabet ettiğini gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Şüphelendiği kişiler hakkında şikayette bulunduğunu açıklayan Kahraman, “Öyle çok hasmım yok. Ben bu mahallenin muhtarıyım, ister istemez kin ve nefret besleyenler olabilir. Olayla ilgili 2 kişi hakkında şikayetçi oldum. Bundan bir hafta önce sosyal medyada aleyhimde asılsız paylaşımlar yapılıp tehditler savrulmuştu” ifadelerini kullandı.




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