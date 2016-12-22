Bodrum’da öğrencilere geri dönüşüm semineri

Bodrum Belediyesi, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması, atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımı konularında seminer düzenledi.

Analog Atıkları Yönetim Planı kapsamında Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve TEM-ÇEV’in ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu öğrencilerine geri dönüşümün önemiyle ilgili bir seminer verildi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli İpek Civelek ile TEM-ÇEV personeli Umur Çelebi, 25 anaokulu ve 370 ilkokul öğrencisine çevre bilincini geliştirmek amacıyla “Çevre Kirliliği” ve “Geri Dönüşüm” konularında bilgilendirme yaptı. Seminerde çocuklara ayrıca konuların daha iyi anlaşılabilmesi için çizgi film şeklinde hazırlanmış animasyon gösterisi izletildi.

Seminer sonunda öğrencilere çevre kirliliği ve geri dönüşüm hakkında hazırlanmış kitapçıklar dağıtılarak katılım sertifikaları verildi. Bodrum Belediyesi TEM-ÇEV işbirliğiyle gerçekleşen eğitici seminerlerin, aralıklarla Bodrum Yarımadası’ndaki tüm okullarda devam edeceği ifade edildi.

Okullarda düzenlenen geri dönüşüm eğitimlerinde; okullara iç ortam kutuları, kitaplar ve geri dönüşüm için kullanabilecekleri konteynırlar bırakılıyor. Ve eğitimlerin ardından düzenli olarak tüm okullardan, biriken ambalaj atıkları da toplanmaya başlanıyor.