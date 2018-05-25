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25 Mayıs 2018 12:47

Bodrum’da organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 kişi adliyeye sevk edildi

Bodrum’da organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, aralarında işletme sahiplerinin de olduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bodrum’da organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 kişi adliyeye sevk edildi

25 Mayıs 2018 12:47


Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Bodrum’da vatandaşın huzurunu bozan rant ve organize suç çetelerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon başlattı.


Silah zoru ve tehditle haksız kazanç elde ettiği öne sürülen gruba yönelik yapılan operasyonda aralarında işletme sahiplerinin de olduğu M.O.Y, O.A, A.A, Y.A, L.E, T.K, F.A, ve M.B, isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Aranan bir kişinin daha gözaltına alındığı operasyonda 2 adet silah ve bu silahlara ait fişekler, bir adet çelik yelek ve senetler ele geçirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından Bodrum’a getirilerek adliyeye sevk edildi.




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