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Bodrum'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, park halinde olan bir otomobil çıkan yangında küle döndü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, park halinde olan bir otomobil çıkan yangında küle döndü. Alev alev yanan araç, cep telefonuyla görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre; Bodrum'un Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde park halindeki olan bir otomobilden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Aracın motor kısmından başlayan alevler, kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.


Yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, bir vatandaş yangını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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