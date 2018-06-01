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01 Haziran 2018 17:06

Bodrum’da PKK/KCK operasyonu

Bodrum’da PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bodrum’da PKK/KCK operasyonu

01 Haziran 2018 17:06

Zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri ise serbest bırakıldı.


PKK/KCK terör örgütü adına Siirt ilinde yapmış olduğu eylemler nedeniyle hakkında Siirt adli makamlarınca Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçu kapsamında 4,5 yıl hapis cezası verilen Y.Ö. isimli şahıs, çalıştığı Akyarlar Mahallesi’ndeki bir sitede polis ve jandarmanın ortak operasyonu ile gözaltına alınmıştı. Bodrum Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan H.K. isimli şahsı da gece saatlerinde Bodrum otogarı çevresinde gözaltına aldı.


Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.Ö. tutuklanırken, H.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.




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