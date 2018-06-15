Bodrum’da Ramazan Bayramı kutlamaları

Bodrum Belediye A.Ş. Trafo Bodrum Cafe’de gerçekleşen törene; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin, Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri, törene katılan vatandaşların, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bayramını kutladı.

Çeşitli ikramların yapıldığı bayramlaşma töreninin ardından ilçe protokolü, önce Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi’ni ziyaret ederek dernek başkanı Hasan Külcü ve gazilerle bayramlaştı. Daha sonra ise Bodrum İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek bayramlaşmalarını sürdürdü.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, “Tüm Müslüman aleminin güzel Ramazan Bayramını kutluyorum. Özellikle Bodrum’u tercih eden tatilci arkadaşlarıma ayrıca Bodrum halkının sevgi ve saygılarını sunuyorum. Umuyorum ki güzel bir bayram tatili geçirirler. Sonrasında ise kendi şehirlerine dönerek demokrasimizin gereği olan oylarını kullanıp çifte bayram yaşama şansını yakalarız bu dönemde. Bu duygu ve düşüncelerimle bütün halkımın ve ülkemin bayramını tekrar kutluyorum ve bu güzel bayramın, güzel ülkeme birlik, barış, hoşgörü, sağlık ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.