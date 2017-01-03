Bodrum’da Sahil Güvenlik ekipleri 14 mülteciyi kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunanistan’ın Kos adasına yasadışı yollarla kaçmaya çalışan 14 Pakistan uyruklu kaçak göçmen lastik botla denizde sürüklenirken Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan’ın Kos Adası’na geçmek isteyen Pakistan uyruklu 14 kaçak göçmenin, bindiği lastik bot uluslararası sularda sürüklenmeye başlayınca Devriye atan Türk sahil güvenlik ekibi tarafından yapılan operasyonla kurtarıldı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, gece 03.00 sıralarında, Akyarlar açıklarında uluslar arası suya mülteciler olduğunu belirledi. Denizdeki fırtına nedeniyle sürüklendiği gören sahil güvenlik ekipleri, 6 metrelik lastik botun içerisinde 14 mülteci olduğunu belirledi. Botun süreklendiğini fark eden ekipler hızlı bir şekilde müdahale ederek mültecileri kurtardı. Alabora olmaktan son anda kurtulan mültecileri Bodrum Limanı’na getirildi. Üzerileri ıslak ve bitkin halede olan mültecilere insani yardım malzemeleri dağıtıldı.

Kimlik tespiti yapılan Mülteciler Bodrum ilçe Emniyet müdürlüğüne getirildi. İşlemlerinin ardından mülteciler sınır dışı etmek için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne gönderildi.