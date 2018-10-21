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Bodrum'da sahiller doldu, yaz yeniden geldi

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla yerli ve yabancı turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla yerli ve yabancı turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı.


Bodrum'da hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Sarı yaz olarak bilinen ve sonbaharda Ağustos sıcaklarını yaşayan vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı. Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet sahillerinde denize giren turistler yazdan kalma bir gün yaşadı. Bazı turistler teknelerle günübirlik mavi yolculuğa çıkarken, bazı turistler ise kafe ve restoranları doldurdu.

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