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09 Ocak 2017 17:12

Bodrum’da sahiller temizleniyor

Bodrum’da sahiller temizleniyor

09 Ocak 2017 17:12

Bodrum’da geçtiğimiz günlerde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle çöp ve yosunların birikmiş olduğu sahiller belediye tarafından temizleniyor.
Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şiddetli rüzgâr ve dalgalar nedeniyle kirlenen sahilde kumsal temizliğini iki kepçe ve dört kamyon yardımıyla gerçekleştirdi. Yaklaşık on beş kamyon çöp ve yosunun alındığı sahil, eski temiz görüntüsüne tekrar kavuşturuldu.
Sahil temizleme çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, kış ayları boyunca kirlenen sahillerin periyodik olarak temizliğinin yapılacağını belirtti.



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