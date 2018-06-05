Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 16:30

Bodrum’da sahte para operasyonu

Bodrum’da yapılan sahte para operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bodrum’da sahte para operasyonu

05 Haziran 2018 16:30


Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonucunda E.P. ve E.D. isimli şahısların ilçeye sahte para getirdiklerini tespit etti. Şahısların, sahte paraları Bodrum’da faaliyet gösteren işletmelere vermeye çalıştıkları sırada müdahale eden ekipler, E.P. ve E.D. isimli 2 şahsı gözaltına aldı.


Şüphelilerin yapılan üst aramalarında ele geçirilen 5 adet 100 dolara polis ekiplerince el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslar adli kontrollü serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç