Bodrum'da sarı yaz “Bodrum Kraft Fest” ile kutlanacak

Bodrum'un ilk müzik, sanat ve gastronomi temalarının bir arada işlendiği ve Bodrum'un “Kraft” dokusunu yaşatmayı hedefleyen “Bodrum Kraft Yaşam Festivali” öncesi basın toplantısı yapıldı.

Bodrum Belediyesi'nin ve Bodrum Ticaret Odası'nın destekleriyle Ortakent Yahşi Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından organize edilen festival öncesi düzenlenen basın toplantısına; Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Ortakent-Yahşi Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) Başkanı Ahmet Aras, OYDER üyesi ve organizasyon yetkililerinden Serkan Ceylan, organizasyon ekibi ve basın mensupları katıldı.

Ortakent Yahşi Sahili Müskebi Caddesi'nde yer alan Cafe Müskebi Yalısı'nda gerçekleşecek olan festival hakkında bilgilerin paylaşıldığı basın toplantısı, festival alanında gerçekleşti.

Organizasyonun yapılacağı Müsgebi Yalısı'nın Ortakent-Yahşi'nin en güzel köşelerinden birisi olduğunu belirten OYDER Başkanı Ahmet Aras, “Müskebi, Ortakent'in eski ismidir. Biz tarihten gelen bu ismin üzerine çok ciddi bir çalışmayla bir festival koymayı planladık. Bu festivalimizin ismi de “Bodrum Kraft Yaşam Festivali” ama ana amaç burada, bizim Türkiye'de yaklaşık altı girişimcinin yaptığı lokal ürünlerini tanıtmak. Yani ana amacımız bir bira festivali aslında. Gastronomi, eğlence, el sanatları, özellikle Bodrum'a ait olan sandalet, mandalina ve mandalinanın türevleri; lokum, kolonya gibi ya da seramik gibi Bodrum'u el sanatları açısından ne temsil ediyorsa onu bu festivalin içerisine aldık. Ciddi bir katılım bekliyoruz, tanıtım çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Her şey Bodrum için. Turizm sezonunu uzatmak istiyorsak bu çeşit etkinliklerle bunu yapmaya çalışacağız. Özellikle sezon sonu Eylül ve Ekim ayları, Bodrum'da çok güzel geçiyor. Biz de o güzel geçen dönemde bu festivali buraya koyduk. Bütün Türkiye halkının, Türkiye'de bulunan yabancı misafirlerimizin festivalimize katılıp eğlenmelerini, Anadolu'muzun özel buğdayından yapılan biralarını tatmaya bekliyoruz” dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu da, geçmiş dönemlerde Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle OYDER ile birlikte güzel etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, “Sarı yazın başlangıcı olan eylül sabahından herkese merhaba. OYDER bu konularda her zaman Bodrum'un yararına olabilecek etkinliklerde öne çıkıyor. Yarımadanın en uzun sahil şeridine sahip olan, eski adı ile Müskebi, Ortakent Yahşi mahallemizde düzenlenecek olan bu etkinlik ile burada, Bodrum'un sarı yaz dönemini en iyi şekilde yaşayacağımıza inanıyoruz. Hem Bodrum'da yaşayanlar hem de Bodrum'a misafir olarak gelenler, sarı yaz coşkusunu Bodrum Kraft Fest'te hem müzik olarak hem de eğlence olarak yaşayacaklar. İnşallah bu festival, Kraft ürünler üreten arkadaşlarımızın önlerinin daha da açılmasını sağlayacak. Biliyorsunuz Bodrum Akdeniz çanağında, sanatsal etkinliklerin en fazla yapıldığı bir yer. Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon'un dediği gibi Bodrum dünya barış topluluğu gibi yaşayan bir kent. Bu nedenle de sanatsal etkinliklerin çoğunluğuna Bodrum'da biz destek veriyoruz. Bu da bizi memnun ediyor çünkü Bodrum sadece deniz kum güneş değil aynı zamanda sanatın, sporun, festivallerin, kültürün kentidir. İlkini bu yıl yapacağımız Kraft Fest, kış dönemi için de güzel bir başlangıç olacak. Üç gün boyunca Bodrum Kraft Yaşam Festivaline Bodrum'da yaşayan misafirlerimizi, Bodrum'a gelen misafirlerimizi, Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon adına tüm herkesi bu etkinliğe katılmaya davet ediyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta OYDER olmak üzere katkı veren bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Bodrum'a farklı bir renk katacağına inanıyorum. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

OYDER üyesi ve festival organizasyon komitesinden Serkan Ceylan ise konuşmasında festival hakkında detaylı bilgiler vererek şunları söyledi:

“Biliyorsunuz Bodrum'da düzenli olarak yapılan festivaller, artık Bodrum turizminin ve hayatının bir parçası oldu ve çok güzel organizasyonlar yapılıyor peş peşe. Bu organizasyonların bir parçası olarak 21-22-23 Eylül'de Bodrum Kraft Fest adıyla Avrupa'da ve dünyadaki örnekleriyle yarışacak şekilde planlanan bir festival çalışması yapıldı. Bu festival ağırlıklı olarak eğlence, yemek, müzik, yaşam ve gastronomi üzerine konumlanmış bir eğlence festivali. Bu festivalimizin ana organizasyonu OYDER tarafından yapılıyor. İstanbul'dan ve Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen DJ'ler, kamp ateşleri, tamamı Bodrum'da faaliyet gösteren, Bodrum'a yatırım yapmış restoranlar ve çok güzel marka yemekler üreten, kendi el emeğiyle yani bunların hiçbiri bir yabancı bir franchise marka değil. Hepsi Bodrum'a yatırım yapmış ve Bodrum'a değer katmaya çalışan işletmelerin hazırladığı yöresel lezzetleri paylaşacağız hep beraber. 21-22-23 Eylül'de hafta sonu ki yabancıların tabiriyle ‘long weekend' yani uzun hafta sonunda 3 gün, sarı yazı barışla huzurla bira içerek eğlenerek yemek yiyerek yaşamak isteyen tüm misafirlerimizi Ortakent Yahşi sahiline davet ediyoruz. Başta Bodrum Belediyesi olmak üzere Bodrum Ticaret Odamıza, katılan firmalarımıza, sponsorlarımıza, bira müzesine, gelecek olan tüm misafirlerimize huzurlarınızda OYDER adına çok teşekkür ediyoruz. Festivalde görüşmek üzere diyoruz”

Üç gün boyunca sürecek olan festival, öğlen saat 12.00'de başlayarak gece yarısına kadar devam edecek. Festivalde kraft ürün stantları, kraft içecekler, lezzetli yemek stantları, el sanatları ve özel markaların tadımlarının yer alacağı, DJ performanslar, sahne şovları, Fluidium Fire Show, jonglörler, ödüllü yarışmalar, canlı gösteriler ve sınırsız eğlenceler yer alacak. Festivalin sponsorları arasında ise Türkiye Bira Koleksiyonerleri Kulübü, Kefi, Kule Rock City, Mandalin Bar ve Adamik'in yanı sıra çeşitli içecek markaları bulunuyor.

Yazın ardından Eylül'ün son günlerine doğru Bodrum toprakları, yepyeni bir festivalle yeniden canlanacak. “Bodrum Kraft Fest” üç gün boyunca sanatçıların, zanaatkarların ve gastronomi uzmanlarının eşsiz ziyafetine sahne olacak.