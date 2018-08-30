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30 Ağustos 2018 17:15

Bodrum’da savaş gemisine akın ettiler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Martı (P-341) isimli hücumbot, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyarete açıldı.

Bodrum’da savaş gemisine akın ettiler

30 Ağustos 2018 17:15

Savaş gemisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, gemiyi karış karış gezip askerlerden bilgi aldı.


1978 yılında Haliç Taşkızak Tersanesi’nde üretimi yapılan ve o yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığında göreve başlayan 58 metre uzunluğunda, 7,5 metre genişliğindeki TCG Martı hücumbotu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Gemi Yanaşma İskelesi’nde halkın ziyaretine açıldı. Üzerinde hem hava hem de su üstü hedeflere yüksek süratli atım yapabilen top ve güdümlü füze bulunan ve 38 knot’a kadar sürat yapabilen hücumbota vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gemide görev yapan 45 personel ziyaretçilere eşlik edip gemi hakkında bilgiler aktardı.


Öte yandan, Bodrum’daki 5 şehit ve gazi yakını gemide ağırlanarak personelle öğle yemeği yedi.




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