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26 Ağustos 2018 02:23

Bodrum’da Sıla izdihamı

Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu Bodrum’da sezonun ikinci konserini verdi.

Bodrum’da Sıla izdihamı

26 Ağustos 2018 02:23

4 bin kişinin izlediği konserde izdiham yaşandı.


Türk Pop Müziğinin başarılı ismi Sıla, Bodrum Antik Tiyatro’da hayranları ile buluştu. Tüm biletlerin satıldığı konserde bilet bulamayanlar dışarıda kaldı. 4 bin kişinin izlediği konserde merdiven boşlukları bile doldu. Sıla’nın sahneye çıkmasıyla hayranları sanatçıyı uzun süre alkışladı.


Konserde ilk olarak "Açık Deniz", ardından "Boşver" ve "Yabancı" adlı şarkılarını sevilen sanatçı, sahnede eski ve yeni şarkılarına yer verdi. Hayranları Sıla’nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.




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