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22 Mayıs 2018 14:47

Bodrum’da suç örgütü çökertildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde yapılan operasyonla bir suç örgütü çökertildi.

Bodrum’da suç örgütü çökertildi

22 Mayıs 2018 14:47

Eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda senet, silah, mermi ve çelik yelek ele geçirildi.


Bodrum’da organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, aralarında işletme sahiplerinin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Aranan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Bodrum’da vatandaşın huzurunu bozan rant ve organize suç çetelerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında işletme sahiplerinin de olduğu, M.O.Y., O.A., A.A., Y.A., L.E., T.K., F.A. ve M.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 2 zanlıyı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.


Öte yandan, evlere yapılan baskınlarda çelik yelekler, silahlar, mermiler ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.




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