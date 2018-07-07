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07 Temmuz 2018 21:37

Bodrum’da trafik kazası: 1 ölü

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Bodrum’da trafik kazası: 1 ölü

07 Temmuz 2018 21:37


Edinilen bilgiye göre, Turgutreis karayolunda, Bodrum’dan Turgutreis istikametine seyir halinden olan Tayfun A. idaresindeki 48 BM 200 plakalı otomobil, yoldan karşıya gecen 52 yaşındaki Alkan Gür’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Gür, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen trafik ekipleri yolu tek şeritten verince metrelerce trafik kuyruğu oluştu. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından şahsın cenazesi Bodrum Devlet Hastanes morguna kaldırıldı.


Öte yandan kazayı izleyen vatandaşlar ve yoldan geçen araç sürücüleri kazanın fotoğraflarını çektiği görüldü.




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