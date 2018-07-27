Bodrum’da Uber’e tepkiler çığ gibi büyüyor

Taksicilerin sonuna kadar arkasında olduklarını belirten Vip araç sahipleri, Uber’in bir an önce kaldırılmasını istedi. Resmi olarak taşımacılık yapan araç sahipleri Uber’in yasal araçlardan nasıl ayırt edileceği ile ilgili de bilgiler verdi.

Uber İstanbul’da yasaklanmasının ardından rotayı Akdeniz ve Ege kıyılarına çevirdi. Özellikle yaz aylarında 1 milyonu aşan nüfusu gözde turizm merkezi Bodrum’a gelen Uberciler taksici esnafını isyan ettirdi. 800 araçla Bodrum giriş ve çıkışını trafiğe kapatan taksiciler bir an önce Uber uygulamasının yasaklanmasını istedi.

Taksiciye destek turizmcilerden

Taksici esnafının yaptığı açıklama sonucunda resmi olarak Vip hizmet veren TÜRSAB üyesi bir grup da Uber konusunda taksicilere destek verdi. Araçları ile konvoy oluşturan grup, Uber’i istemediklerini ve kendilerinin de mağdur olduklarını açıkladı.

Uber sistemi global hırsızlık

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Vip Bodrum Transfer sahibi Can Şenkal şu ifadelere yer verdi:

“TÜRSAB seyahat acenteleri olarak taksicilerin Uber’le yaşamış olduğu problemlerin aynısını yaşıyoruz. Bu duruma gerekli kurum ve kuruluşların müdahale edeceği ile ilgili hiçbir şüphemiz yok. Sadece uygulama konusunda sıkıntılar var Uber halen Bodrum’da hizmet veriyor. Bu hizmetini de engellemek için bizler TÜRSAB’la sürekli ilişki halindeyiz. Taksici esnafının yaşadığı mağduriyette de onların yanındayız. Bu global hırsız Uber’i ülkemizden göndermek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız."

Ser Turizm sahibi Murat Özkalp ise, “Şu anda söylenecek aslında çok fala bir şey yok. Biz taksici arkadaşlarımızın her zaman yanında ve arkasındayız. Uber soru ile ilgili her zaman desteğimizi vereceğiz” dedi.

Uber nasıl ayırt edilir?

Vip Bodrum transfer sahibi Can Şenkal Uber araçla resmi acente araçlarının nasıl ayırt edileceği ile ilgili verdiği bilgilerde şu ifadelere yer verdi:

“Uber ve resmi araçları ayırt etmek çok basit. Bizim denetlemelerden geçerken kullandığımız yasal evraklarımız var. Bunlar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığının bize vermiş olduğu taşıt kartı. Bunun dışında Turizm bakanlığı ve TÜRSAB’ın vermiş olduğu işletme belgesi ile TÜRSAB resmi belge yazısı. Biz bu şekilde hizmet verebiliyoruz. Bir de yapılacak en basit şey yolcu listesi kontrolüdür. Bizim araçlarımızda sözleşmelerimiz de mevcuttur. En basiti yolcuya sorulur Uber mi kullanıyorsunuz diye.”

Torba kavşağında toplanan grup açıklamalarının ardından araç kornalarına basarak konvoy eşliğinde bölgeden ayrıldı.