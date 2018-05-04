Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Operasyonlarda, yaklaşık yarım kilogram esrar maddesi ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesine uyuşturucu getirildiği yönünde bilgiler alan narkotik ekipleri, L.K.’yi teknik ve fiziki takibe aldı. L.K. adlı şüpheli Ortakent Mahallesi’nde bir kişiye satış yaptığı esnada ekiplerce yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 447 gram esrar maddesi ile 9 adet satışa hazır plaka esrar ele geçirildi.

Öte yandan, aynı gün akşam saatlerinde R.T.’nin uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiler alan ekipler, Gümbet Mahallesi’ndeki ikametine operasyon düzenledi. Şüphelinin ikametinde 131 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen L.K. ve R.T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.